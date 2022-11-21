Футбольный Чемпионат мира стартовал 20-го ноября 2022 года. Приблизительно за час до начала первого матча, в котором сошлись Катар и Эквадор, организаторы провели традиционное для ЧМ открытие турнира.

Это было уникальное по многим показателям первенство. Впервые главный старт четырехлетия прошел на Ближнем Востоке, в стране с мусульманским населением и абсолютной монархией. К тому же, чемпионат еще никогда не проводился на грани осени и зимы.

В первом матче турнира Катар в ранге хозяина принимал Эквадор. Поединок в первые в истории ЧМ закончился проигрышем команды, которая принимает Чемпионат. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу сборной Эквадора.

В течение группового этапа почти каждый день будет проходить четыре встречи. Планируемые матчи на 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00. На стадии плей-офф матчи будут проводиться в 17:00 и 21:00. Финал и игра за третье место намечены на 17:00. Узнать котировки букмекеров на Чемпионат мира 2022 можно в популярной конторе 1хБет. Чтобы сделать ставки у этого букмекера, нужно скачать один икс Бэд на iPhone или любое другое устройство.

За час до начала матча Катар - Эквадор на стадионе «Эль-Бейт» в Эль-Хауре прошла церемония открытия ЧМ-2022. Подробности шоу организаторы до последнего держали в секрете. Однако было известно, что событие посетят звезды шоу-бизнеса мирового уровня.

Событие посетили колумбийская певица и экс-жена Жерара Пике Шакира. Звезда Болливуда Нора Фатехи, принимавшая участие в клипе к ЧМ-2022 Light The Sky, также присутствовала на церемонии. Как и корейская группа BTS (БТС).

Перенос Чемпионата мира по футболу – беспрецедентное решение, связанное с местом проведения. Летом в Катаре очень жаркая погода. Именно поэтому впервые в истории ЧМ-2022 состоится на грани осени и зимы.

Мировое первенство началось 20-го ноября, закончится 18-го декабря. Расписание чемпионата мира немного сжато, чтобы в меньшей степени влиять на европейские внутренние турниры. Если прошедшие ЧМ проводились обычно в течение 31-32 дней, в Катаре чемпиона определят за 28.