Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии российской федерации против Украины и признала РФ государством-террористом.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Егор Чернев.

— Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом, — отметил Егор Чернев, проинформировав, что соответствующая резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

По его словам, все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации.

Политик рассказал, что такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации.

Кроме того, он сообщил, что в резолюции были учтены пожелания по увеличению поставок Украине вооружения, разработке конкретных шагов по вступлению Украинского государства в НАТО, созданию механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный стране ущерб.

Он также отметил, что в резолюции по инициативе украинской стороны было закреплено, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В то же время Егор Чернев подчеркнул, что делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, поэтому членство Украины желательно и важно для Альянса.

Политик подчеркнул, что принятие резолюции – это важный политический шаг, демонстрирующий настроения в западных парламентских кругах, а значит, влияющий на руководство стран в контексте принятия решений.

— Очень радует тот факт, что украинская позиция, как создание трибунала, выплата репараций или признание России государством-террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках. За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся, – резюмировал он.

Напомним, 11 августа, сейм Латвии утвердил заявление по поводу целенаправленных военных атак России против мирного населения в Украине, признав насилие России против гражданских терроризмом, а Россию государством-спонсором терроризма.