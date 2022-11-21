Совет Государственной обороны Литвы одобрил отправку дополнительных боеприпасов Украине.

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Однако о каких именно боеприпасах идет речь – он не написал.

— Поддержка Литвой Украины превышает 640 млн. евро, а военная поддержка составляет более 232 млн. евро, — написал Арвидас Анушаускас.

Ранее сообщалось, что Франция передала Украину зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских атак.