Совет Государственной обороны Литвы одобрил отправку дополнительных боеприпасов Украине.
Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Однако о каких именно боеприпасах идет речь – он не написал.
— Поддержка Литвой Украины превышает 640 млн. евро, а военная поддержка составляет более 232 млн. евро, — написал Арвидас Анушаускас.
Ранее сообщалось, что Франция передала Украину зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских атак.
Совет Государственной обороны Литвы одобрил отправку дополнительных боеприпасов Украине.
Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Однако о каких именно боеприпасах идет речь – он не написал.
— Поддержка Литвой Украины превышает 640 млн. евро, а военная поддержка составляет более 232 млн. евро, — написал Арвидас Анушаускас.
Ранее сообщалось, что Франция передала Украину зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских атак.