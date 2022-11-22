Большинство деталей иранских БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках, что побуждает правительство США к расследованию.

Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины со ссылкой на The Wall Street Journal.

ГУР отмечает, что разведывательные данные по сбитым в Украине иранским беспилотникам свидетельствуют о том, что большинство запчастей производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках. WSJ пишет, что это вызывает беспокойство среди западных чиновников и аналитиков и побуждает правительство США к расследованию.

— Как сообщает издание, специалисты военной разведки Украины исследовали, что три четверти компонентов иранских беспилотников американского производства. Эти выводы были сделаны после того, как украинские воины сбили несколько беспилотников, в том числе приземлившегося невредимого Mohajer-6 – сказано в заявлении.

Ранее сотрудники военной разведки Украины выяснили происхождение компонентов беспилотника, который россияне закупили в Иране, поскольку обнаружили детали на официальном языке Ирана – фарси. ГУР отмечает, что все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих в РФ будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций.

Напомним, Россия может начать производство иранских дронов-камикадзе в течение нескольких месяцев и использовать их в полномасштабной войне против Украины в следующем году.