Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты могут осуществить еще несколько таких массированных ракетных ударов по Украине, как 15 ноября.

Об этом Данилов сказал в эфире «Свобода Live».

— То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы, – оценил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что в России до сих пор остается очень много ракет С-300.

— Определенных ракет осталось менее 10%. Имеются ракеты, которых осталось 18%. Есть ракеты, которых, к сожалению, очень много на территории РФ – это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много, – рассказал Данилов.

В то же время у страны-агрессорки не все так хорошо с запасами высокоточных ракет.

— Что касается высокоточных ракет – мы четко отдаем себе отчет, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну, чтобы им помогали ракетами, – добавил секретарь СНБО.

Напомним, 15 ноября РФ устроила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны, выпустив 90 ракет. Силам ПВО удалось сбить 73 из них, а также 10 дронов-камикадзе.



