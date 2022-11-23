Полиция сообщила, что российские оккупанты похитили и вывезли нескольких председателей территориальных общин Херсонской на левый берег области.

Об этом сообщило МВД.

Полиции пока неизвестно место нахождения некоторых председателей территориальных общин Херсонской области, которые не подчинились российским оккупантам, но точно известно, что некоторых вывезли после бегства из Херсона на левый берег Днепра.

«Российские оккупационные власти охотились за людьми, которые оставались верными Украине. Среди пострадавших – активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, оставшиеся в Херсоне или области во время оккупации», - говорится в сообщении.

9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.