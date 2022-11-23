Иран приступил к обогащению урана до 60 процентов на своем подземном ядерном объекте Фордо.

Об этом пишет Reuters, сообщает Европейская правда.

По условиям международного ядерного соглашения 2015 года, Иран не имеет права обогащать уран выше 3,67 процента. Для производства ядерного оружия требуется обогащение до 90 процентов. Иран уже обогащает уран до 60% на другом объекте.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, в четверг принял резолюцию, обязывающую Иран срочно сотрудничать с расследованием МАГАТЭ по следам урана, обнаруженным на трех незадекларированных объектах.

Иран заявил, что этот шаг может повлиять на его «конструктивные отношения» с агентством.

Полуофициальное информационное агентство ISNA сообщило, что Иран проинформировал агентство в письме о решении использовать «современные центрифуги IR-6 для производства 60% обогащенного урана» в Фордо.

Международное ядерное соглашение прекратило действовать несколько лет назад после одностороннего выхода из него Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе. С тех пор предпринимаются попытки спасти это соглашение, но пока они не привели к результатам.