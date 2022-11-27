Совет министров Бельгии в пятницу, 25 ноября, утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

О таком заявлении главы Минобороны Бельгии Людовина Дедондера сообщает LeSoir.

— Эти беспилотники позволяют обнаруживать все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им большую помощь. Бельгийская армия уже имеет эти машины, – отметила она.

Также Бельгия предоставит украинским военным мобильные лаборатории, которые можно развернуть вблизи химического, бактериологического, радиологического или ядерного инцидента.

Министр добавила, что эти лаборатории также могут быть развернуты в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и роддома.

Кроме того, по словам Людовина Дедондера, бельгийские военные начнут обучение украинских солдат. Она уточнила, что около 100 инструкторов присоединятся к европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Напомним, Канада выделила для Украины 10 миллионов долларов . Эти деньги пойдут на закупку генераторов для критической инфраструктуры.