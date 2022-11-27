Одесса и область остаются среди приоритетов россиян, несмотря на то, что после деоккупации правобережья линия фронта отодвинулась существенно на восток.

Об этом рассказали в оперативном командовании «Юг».

Отмечается, что регион имеет выход к Черному морю, где присутствует на боевом дежурстве значительная корабельная группировка Черноморского флота РФ.

— Кроме того, регион достаточно системно подвергается ракетно-дроновым атакам. Воздушные беспилотники из моря проводят разведку и пытаются разоблачать обстановку, в том числе и выискивая системы противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

Противодесантная оборона побережья, организованная с первых дней полномасштабного вторжения, остается актуальной и сегодня, несмотря на малую вероятность вражеской высадки. В то же время, не исключается проведение диверсионно-разведывательной работы и с использованием водолазных групп противника.

Напомним, украинские военные 24 ноября уничтожили российский склад боеприпасов и ранили около 50 солдат во временно захваченном Мелитополе.