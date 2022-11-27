Парламент Венгрии на пол часа выключил свет и подсветку здания в рамках акции памяти жертв Голодомора в Будапеште.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на участников происшествия.

Под стенами парламента собралось немало украинцев и венгров, которые зажгли свечи в память о погибших. В окне парламента также была выставлена свеча памяти. Таким образом, Будапешт присоединился к глобальной кампании памяти о Голодоморе.

— Каждая зажженная свеча у здания венгерского парламента – это о поддержке, памяти о погибших и ценности жизни! Это о нашей готовности идти и поддерживать Украину к победе – победе света над тьмой, жизни над смертью и добра над злом. Украинский народ свободен и несокрушим. Мы уверены, что Украина победит!, - сказала в речи перед участниками акции Лилиана Грекса, спикер украинского национального меньшинства в Государственном Собрании Венгрии.

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

Фото: Владимир Бугаенко

Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что готовности демократических фракций Бундестага проголосовать за признание Голодомора геноцидом – что ожидаемо состоится на этой неделе – предшествовала длительная дипломатическая работа.



