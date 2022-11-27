Беларусь не готова к серьезным боевым действиям. Ее единственной задачей является содержание ВСУ вблизи северных границ Украины.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

— С точки зрения военной мощи Беларусь для России как Италия для Германии в годы Второй мировой войны. Как говорил Гитлер: «Италия обойдется мне в десять дивизий. Если она будет союзником, чтобы защищать, если врагом – чтобы победить, – сказал Харук.

Армия Беларуси достаточно невелика – около 5 бригад в сухопутных войсках, несколько бригад спецназначения, куда входят воздушно-десантные войска, неполные 2 полка боевой авиации. ПВО.

Также арсенал Республики Беларусь в последнее время немного опустел, потому что Беларусь в последние месяцы поставляет РФ эшелоны с танками и боеприпасами.

По мнению Андрея Харука, поставками оружия РФ Беларусь откупилась от участия в войне. «А чем я должен воевать? Я отдал вам все», резонно может сейчас отвечать Лукашенко.

- Я оцениваю военный потенциал Беларуси на уровне территориальной обороны Киевской области. Возможно, это преувеличение. Но наши Силы обороны готовятся к потенциальному вторжению Беларуси уже не первый месяц. На мой взгляд, единственная функция белорусской армии в этой войне – заставлять Украину держать часть сил на северной границе. Каких-либо серьезных боевых действий она совершать не может, – подчеркнул Харук.

Также РФ фактически нечем подкрепить белорусскую армию.