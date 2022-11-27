Премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо в воскресенье, 27 ноября, посетил Бучу и Бородянку в Киевской области, сильно пострадавших в результате российской оккупации в феврале-марте 2022 года.

Фото из поездки де Кроо обнародовал в Twitter.

- Молчаливый. Шокированный. Злой. От ужаса Бучи чувствуешь себя плохо. Как люди могут быть такими жестокими? — написал бельгийский премьер.

Он подчеркнул, что Бельгия продолжит борьбу с безнаказанностью за варварские военные преступления, совершенные в Киевской области российскими войсками.

Председатель киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сопровождавший бельгийского премьера, также поделился фотографиями из поездки.

Как рассказал Алексей Кулеба, вместе с де Кроо они посетили место массового захоронения людей, убитых и замученных русскими, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также побывали в поселке Бородянка, который после российской оккупации почти полностью разрушен.

— Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что увлекается стойкостью и волей украинцев. Я благодарен стране-союзнице за поддержку и помощь нашему государству во время войны, — написал Алексей Кулеба в соцсетях.

Накануне премьер-министр Бельгии Александер де Кроо прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с украинским президентом, первой леди Еленой Зеленской и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также другими иностранными премьерами, прибывшими в Киев, где Кроо почтил память жертв Голодоморов.

Кроме того, он принял участие в саммите Grain from Ukraine, впервые прошедшем 26 ноября в день памяти жертв Голодоморов.