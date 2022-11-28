Удары российской армии по объектам украинской энергетики не влияют на ситуацию на фронте, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере.

«Русские атаки по объектам энергетики – это не только об выключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, скорая, не приехавшая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века – террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды», – написал Подоляк.

В Министерстве энергетики сообщили, что российский ракетный обстрел 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей территории Украины.