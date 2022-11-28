Удары российской армии по объектам украинской энергетики не влияют на ситуацию на фронте, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере.
«Русские атаки по объектам энергетики – это не только об выключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, скорая, не приехавшая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века – террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды», – написал Подоляк.
В Министерстве энергетики сообщили, что российский ракетный обстрел 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей территории Украины.
Удары российской армии по объектам украинской энергетики не влияют на ситуацию на фронте, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере.
«Русские атаки по объектам энергетики – это не только об выключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, скорая, не приехавшая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века – террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды», – написал Подоляк.
В Министерстве энергетики сообщили, что российский ракетный обстрел 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей территории Украины.