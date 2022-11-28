НАТО должно усилить поддержку Украины, чтобы не дать президенту РФ Владимиру Путину никаких шансов поставить ее на колени в течение зимы, сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt.

По его словам, сейчас Путин реагирует на поражения с «большей жестокостью». С началом зимы РФ начала бомбить энергосистему Украины, чтобы «поставить страну на колени».

— Путин пытается использовать зиму как оружие. Но он не добьется этого успеха, – убежден Столтенберг.

Генсекретарь НАТО отметил, что чем больше будет военных успехов Украины, тем сильнее будет ее позиция в предстоящих переговорах.

— Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если мы предоставим стране военную поддержку. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину, – подчеркнул он.

Генсек добавил, что все партнеры должны поддерживать и увеличивать помощь Украине. Это помогло бы украинцам отстоять свое право на самозащиту.

В этом контексте он отметил роль Германии, сильная поддержка которой имеет, по его определению, решающее значение, ведь «поставки оружия из Германии спасают жизнь». В частности, немецкие системы ПВО помогут оградить дома, школы и больницы от российских ракет.