Каждый день в 18:00 из Херсона отправляется эвакуационный поезд в Хмельницкий. Этим поездом могут эвакуироваться херсонцы и жители близлежащих к городу территориальных общин.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

— Хмельницкая область — приоритетное направление, ведь в этой области людей будут расселять бесплатно. Чтобы зарегистрироваться на посадку, нужно приехать на вокзал за 3-4 часа до отправления поезда, подчеркнул он.

Чтобы зарегистрироваться на рейс можно заполнить анкету или обратиться в контакт-центр Херсонской ОВА.

Временное жилье будут предоставлять в специально обустроенных школах и детсадах, где есть места в общежитиях и пустых домах в сельской местности. Если возможности готовить еду самостоятельно не будет, переселенцев снабдят горячими блюдами.

По прибытии в Хмельницкий нетрудоспособным гражданам выплатят 3 тысячи гривен, всем остальным гражданам – 2 тысячи гривен. Также для херсонцев подготовили наборы продуктов от Хмельницкой ОВА.

Напомним, что из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных обстрелов города войсками РФ.