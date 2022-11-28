Специальная линия связи по вопросам разрешения конфликтных ситуаций («деконфликтинга»), созданная военными Соединенных Штатов и России в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, была использована только один раз.

Об этом агентству Reuters сообщил американский чиновник на условиях анонимности, пишет Европейская правда.

По словам источника, Соединенные Штаты инициировали звонок через линию «деконфликтинга», чтобы сообщить о своей обеспокоенности российскими военными операциями вблизи объектов критической инфраструктуры в Украине.

Чиновник США отказался уточнить, какое именно событие стало поводом для звонка, но сказал, что речь не идет о падении ракеты на территории Польши во время массированного ракетного обстрела Россией Украины 15 ноября.

Как предполагает Reuters, речь может идти о действиях России вокруг Запорожской атомной электростанции или объявленных украинской стороной намерениях российских сил подорвать дамбу Новокаховской ГЭС во время отступления из Херсонской области.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину между Москвой и Вашингтоном в марте была создана линия деконфликтинга, соединяющая Европейское командование Вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России.

В Пентагоне тогда утверждали, что цель такой линии состоит в том, чтобы избежать любых непреднамеренных столкновений в воздушном пространстве НАТО или на земле. Неофициально американские должностные лица предполагали, что она также может быть использована для эвакуации граждан США с оккупированных территорий.

Одно должностное лицо предположило, что она также могла бы быть использована, если бы российский истребитель преследовал украинский самолет в польском воздушном пространстве, или если бы российская ракета пересекла воздушное пространство НАТО.

Линия деконфликтинга является одним из немногих способов взаимодействия военных США и России в условиях войны в Украине. В другие входят переговоры между американскими и российскими военными чиновниками – в том числе главами оборонных ведомств и начальниками генштабов.