Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о запрещении УПЦ Московского патриархата. Она набрала необходимое количество подписей.

Об этом идет речь на странице электронных обращений.

Автор петиции просит президента Зеленского поддержать законопроект 8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору.

«Поэтому вместе с общественностью просим президента Украины обратиться в Верховную Раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект, предусматривающий досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, которые арендует данное учреждение в собственность государства», – пишет автор.

Также петиция призывает вернуть в собственность государства Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры.

Напомним, что СБУ на прошлой неделе проводит обыски на объектах УПЦ Московского патриархата. 22 ноября обыскивали Киево-Печерскую Лавру: там нашли пророссийскую литературу, несколько миллионов наличными и обнаружили «сомнительных» граждан России.

25 ноября прошли обыски в епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Правоохранители обнаружили, в частности, агитационную русскую литературу.

Ранее СБУ открыла дело из-за «молитвы за Россию» в Киево-Печерской Лавре.

Также, 28 ноября, на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу и образцы символики большого войска Донского.