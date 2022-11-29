Парламентская временная следственная комиссия призвала дополнительно расследовать обстоятельства смерти нардепа от фракции Слуга народа Антона Полякова.

Об этом говорится в предварительном отчете, опубликованном на сайте Совета.

ВСК пришла к выводу, что в ходе досудебного расследования обстоятельства смерти нардепа фактически не было установлено. В частности, неизвестно, как ядовитое вещество попало в организм Полякова и откуда оно взялось.

Члены ВСК также считают, что правоохранительные органы не прибегли к действиям по задержанию граждан, которые могут быть причастны к смерти нардепа, разрешив им беспрепятственно уехать в Россию.

По мнению членов комиссии, чиновники Киевской городской прокуратуры блокировали работу ВСК и органов досудебного расследования, действовали неудовлетворительно и не на должном уровне.

«Установлено, что в ходе досудебного расследования есть необходимость проведения определенного объема дополнительных следственных и процессуальных действий с целью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств смерти Полякова А. Е. и установления истины в уголовном производстве», - говорится в отчете.

Окончательный отчет ВСК будет объявлен до 17 мая 2023 года.