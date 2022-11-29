Администрация президента США Джо Байдена одобрила возможную продажу вступающей в НАТО Финляндии оружия на сумму 323 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

О своем одобрении возможной продажи тактических ракет и авиационных бомб администрация проинформировала Конгресс в понедельник.

«Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Предлагаемая продажа улучшит возможности Финляндии из оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также «положительно повлияет на отношения США со странами Северного региона».

«Финляндия намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для своего парка истребителей», - говорится в документе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября в Брюсселе сообщил, что альянс передал Украине глушители для защиты от атак российских беспилотников.