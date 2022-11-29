Швеция передаст Украине самый большой в истории двусторонних отношений пакет помощи. Он обойдется Стокгольму на 100 миллионов евро больше всех предыдущих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрема во время брифинга в Киеве.

— Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи — наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, зимнее оборудование и униформа, панцирники и 270 миллионов евро. Это такой пакет, — отметил он, добавив, что «это на 100 миллионов больше, чем все предыдущие. Это прорыв, совсем другая степень поддержки».

По словам Тобиаса Биллстрема, финансы, которые Швеция предоставляет Украине, позволят найти больше, чем нужно ей на международном рынке.

Напомним, министерство обороны США объявило о выделении из американских запасов военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов.