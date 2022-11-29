Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU.

Пушка уже прибыла в Украину, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

- В Украину прибыл 4-й брат из семьи «Длинной руки» - LRU из Франции! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо Себастьену Лекорню (министр вооруженных сил Франции — прим.), правительства и народа Франции! – написал Алексей Резников.