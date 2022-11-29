Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости не только увеличить поставки систем ПВО в Украине, но и предоставить запчасти и боеприпасы к ним.

Об этом он сказал на саммите НАТО в Бухаресте, сообщает НВ.

По словам Йенса Столтенберга, он ожидает от всех союзников сигнала, который будет состоять в том, что «мы должны сделать больше».

Речь идет о помощи Украине в восстановлении разрушенной критической инфраструктуры, а также устранить сами российские атаки, предоставив больше систем противовоздушной обороны.

— Это частично предоставление большего количества систем противовоздушной обороны, но также, конечно, обеспечение того, чтобы те системы, которые мы уже предоставили — а многие из них на самом деле являются современными, стандартными системами противовоздушной обороны НАТО, включая NASAMS и другие, — чтобы они функционировали. Это значит, что нам необходимо поставлять запасные части и боеприпасы, отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что речь идет не только о том, чтобы предоставить Киеву большее вооружение, но и о том, чтобы гарантировать, что оружие, уже предоставленное союзниками по НАТО, может быть использовано для сбивания российских ракет и приближающихся беспилотников.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября в Брюсселе сообщил, что альянс передал Украине глушители для защиты от атак российских беспилотников.