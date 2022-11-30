Правительство внесло изменения в перечень товаров, поставляемых на территорию Украины без уплаты пошлины и НДС. Такое решение принял Кабинет Министров на заседании 29 ноября 2022 года.

Под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутниковой связи к сети Интернет (Starlink).

“Сначала правительство освободило от пошлин и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Сегодня мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и производимая на внутреннем рынке продукция станет примерно на четверть дешевле”, - пояснил Первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.

Напомним, что ранее Правительство расширило список импортных товаров, которые будут завозиться в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС – речь идет об оборудовании, которое должно помочь стране пережить энергетический кризис: генераторы, аккумуляторы и прочее.