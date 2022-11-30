В зиму Украина входит с 14 млрд кубометров газа в хранилищах и с 1,3 млн тонн угля на складах. Этого ресурса хватит для того, чтобы пройти зиму стабильно.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 29 ноября.

— Это касается не только газа и угля, но горючего. В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления, – отметил Премьер-министр.

По словам главы правительства, импорт в последние месяцы составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить потребности потребителей.