Кабинет Министров 29 ноября принял решение о перераспределении субвенции в объеме 20 миллионов гривен на приобретение Харьковской областной военной администрацией топливной древесины. Таким образом, Харьковщина получила дополнительные средства на закупку и доставку бесплатных дров жителям прифронтовых территорий.

Перераспределение средств произведено за счет неиспользованной субвенции Сумской ОВА. Соответствующее предложение Сумской областной военной администрации было поддержано на совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Напомним, по инициативе Минреинтеграции в начале октября Правительство утвердило распределение субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам в объеме почти 563 миллионов гривен для обеспечения населения особо опасных регионов безвозмездными дровами.

На конец ноября Николаевская и Херсонская областные военные администрации, а также территориальные общины Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областей заключили все договоры с лесхозами о закупке топливной древесины и начали доставку дров к населению прифронтовых территорий.