Равномерное распределение электроэнергии при ее недостатке в энергосистеме является «вопросом справедливости», сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 ноября.

По его словам, в настоящее время производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей в потреблении, а 30% — дефицит, корректирующийся ограничениями потребления.

— Сейчас перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные НЭК «Укрэнерго» лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей. Что именно подразумевается – недопустимо, чтобы в одних домах света не было по 20 – 30, а иногда 40 часов, в то время как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости, — подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства призвал местные власти приобщиться к коммуникации и объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, с какими объектами критической инфраструктуры они связаны.

Денис Шмыгаль считает, что «при дефиците в системе в 30%... для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей», и этого достаточно, чтобы свет включали по крайней мере на 5-6 часов в день.

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар 23 ноября по Киеву и другим украинским населенным пунктам, сосредоточившись на объектах энергетики. Москва, несмотря на многочисленные показания, отрицает целенаправленные атаки на гражданских.