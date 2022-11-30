Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех украинских атомных электростанциях, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«С Дмитрием Кулебой мы продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры», – написал Гросси в твиттере.

Кулеба ранее заявил, что обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской атомной электростанции, включая безопасность украинского персонала.

«Я повторил, что Россия должна увести войска из ЗАЭС, чтобы восстановить ядерную безопасность», – заявил министр.

С 4 марта Запорожская АЭС и город-спутник ЗАЭС – Энергодар – находятся под оккупацией российских войск. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, как предлагают в ООН.