В правительстве Германии сообщили о предоставлении Украине финансовой помощи в 56 миллионов евро и 350 генераторов для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии по итогам разговора президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

— Президент Зеленский проинформировал о последствиях российских авиаударов по гражданской инфраструктуре, водо- и электроснабжению. Канцлер осудил длительный обстрел и заверил Украину в дальнейшей краткосрочной поддержке. Сейчас федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере около 56 млн евро, и Германия предоставляет более 350 генераторов, – говорится в сообщении.

Кроме того, Олаф Шольц «подтвердил постоянную поддержку Украины Германией, в частности, в сфере противовоздушной обороны и долгосрочной реконструкции».

Ранее президент Владимир Зеленский в твиттере сообщал, что имел во вторник телефонный разговор с Олафом Шольцем. По его словам, они, среди прочего, обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество для защиты Украины от российского ракетного террора.

Напомним, Канада выделила для Украины 10 миллионов долларов. Эти средства пойдут на закупку генераторов для критической инфраструктуры.