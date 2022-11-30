28 ноября 2022 г. во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрен проект Закона Украины «Об образовании взрослых» (регистр. № 7039 от 10.02.2022 г.), представленный Кабинетом Министров Украины.

По результатам рассмотрения Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины:

принять законопроект за основу;

поручить Комитету по вопросам образования, науки и инноваций доработать указанный законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, а также с учетом предложений, высказанных в заключении Комитета по вопросам образования, науки и инноваций от 28 ноября 2022 г. и внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины во втором чтении.

Напомним, начат процесс перевода отдельных категорий студентов на обучение по государственному заказу.