28 ноября 2022 г. во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрен проект Закона Украины «Об образовании взрослых» (регистр. № 7039 от 10.02.2022 г.), представленный Кабинетом Министров Украины.
По результатам рассмотрения Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины:
Напомним, начат процесс перевода отдельных категорий студентов на обучение по государственному заказу.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
28 ноября 2022 г. во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрен проект Закона Украины «Об образовании взрослых» (регистр. № 7039 от 10.02.2022 г.), представленный Кабинетом Министров Украины.
По результатам рассмотрения Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины:
Напомним, начат процесс перевода отдельных категорий студентов на обучение по государственному заказу.