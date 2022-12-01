В Украине идет работа над проектом по замене старого перечня номеров экстренных служб на единую Систему 112.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко, передают в МВД.

В 2023 году планируется запустить эту систему в «пилотных» регионах. 30 декабря 2022 вступают в силу изменения в профильный закон, что позволит это сделать.

— Суть проекта – это изменение подхода к осуществлению экстренных коммуникаций. Телекоммуникационная инфраструктура, доставшаяся нам в наследство с советских времен – номера 101, 102, 103 – особо не модернизировалась. Старая система построена из-за коммутации экстренных вызовов на наземной инфраструктуре по географическому принципу, – сказал Игорь Бондаренко.

Основной принцип новой системы – централизованная коммутация вызовов, инновационная логика ее сервиса. Сейчас изменяются принципы маршрутизации экстренных звонков. Да, они будут зависеть не от наземной инфраструктуры.

— Диспетчер на месте будет определять силы и средства реагирования по четкой методике, когда получит обобщенную информационную карту события, – уточнили в МВД.

Введение единого номера 112 является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об Ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагается создать единую экстренную службу для помощи населению, которая будет работать по номеру 112. Такая служба работает во всех странах-членах Евросоюза.