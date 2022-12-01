Великобритания объявила о введении санкций против 22 чиновников РФ, причастных к военным преступлениям в Украине и организации так называемых «референдумов».

Об этом сообщается на сайте британского МИД в среду, 30 ноября.

В список санкций попал вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров, «отвечающий за надзор за российской оборонной промышленностью и оснащение мобилизованных войск».

Ограничения касаются Аркадия Гостева, директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ, и Дмитрия Безруких, руководителя Федеральной службы исполнения наказаний в Ростовской области. В Лондоне объяснили это тем, что тесно сотрудничали с олигархом Евгением Пригожиным для пополнения состава частной военной компании «Вагнера» за счет заключенных.

Кроме того, санкции были введены против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и руководителя избиркома Ростовской области Андрея Бурова за «организацию фейковых референдумов на четырех временно оккупированных территориях Украины».

Также в список санкций попали 10 губернаторов и глав регионов России, в том числе руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии – одних из самых бедных этнических республик, откуда призывается значительное количество военных для войны в Украине.

Санкции введены также против военных комиссаров пяти российских регионов, включая военного комиссара Москвы Игоря Егорова.

В обосновании санкций отмечается, что губернаторы и военные комиссары принимали участие в организации на территории России частичной мобилизации, которая классифицируется как действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Британские санкции предусматривают замораживание активов подсанкционных лиц, запрещение их въезда на территорию страны, а также запрет на посадку и разрешение изъятия самолетов, находящихся в собственности таких лиц.

Указано, что Лондон уже ввел санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Также Великобритания выделила более 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине.

Напомним, что союзники по НАТО пообещали помочь Украине отремонтировать энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими ударами, после того как Украина призвала своих западных партнеров предоставить ей специальное оборудование для восстановления электросети.