Вечером в среду, 30 ноября, в Николаеве автомобиль Peugeot 406 сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Как сообщают «Новости N», авария произошла на пересечении Богоявленского проспекта и улицы Авангардной.

Peugeot ехал по Богоялвенскому проспекту, со стороны центрального автовокзала, в направлении улицы Южной. На перекрестке с Авангардной автомобиль сбил двух женщин, переходивших улицу в зоне действия знака «Пешеходный переход», слева по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП, одна пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, вторая - забрала скорая помощь, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

В момент совершения ДТП светофор на месте аварии не работал.

Напомним, что вечером 29 ноября в поселке Казанка Баштанского района DAF сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.