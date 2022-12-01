Для системного повышения квалификаций руководителей заведений дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования Министерство образования и науки Украины совместно с ГНУ «Институт модернизации содержания образования» и ОО «Ассоциация инновационного и цифрового образования» ввели платформу «Национальная школа управленцев».

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

— Подготовка элиты в сфере образования – фундамент для реализации будущих реформ в образовательной отрасли. Именно руководители детских садов, школ, колледжей, учреждений профессионально-технического образования и университетов должны быть не просто административными менеджерами своих учебных заведений, а главными послами системных изменений, которые будут вдохновлять и организовывать свои коллективы к решительным действиям, которые приведут к улучшению качества обучения, внедрения. инновационных технологий в образовании и подготовке новых поколений украинцев к успешной жизни, вопреки всем вызовам, – отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Преимущества обучения в Национальной школе управленческих кадров (Школа):

применение инновационных образовательных технологий, в частности, мультимедийных курсов в международном формате «SCORM»; 70% обучения это – практические занятия и практика в лучших учебных заведениях;

международные спикеры из ведущих стран в области образования (США, Финляндии и т.п.).

— Признанные отечественные и известные зарубежные специалисты будут обучать будущих и новоназначенных руководителей учебных заведений управленческому делу, поддержат их на пути профессионального и карьерного роста, будут способствовать дальнейшему профессиональному развитию опытных директоров, – говорит координатор Национальной школы управленческих кадров, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины сотрудник ДНУ «Институт модернизации содержания образования» Наталья Клокарь.

Повышение квалификации с помощью платформы «Национальная школа управленческих кадров» предполагает различные формы обучения: дистанционную, очно-дистанционную, очную, смешанную, что позволит слушателям выбрать наиболее удобную для каждого форму обучения.

— Специально для этого проекта, ввиду ситуации в стране безопасности, был разработан не просто сайт, а полноценный портал Learning Management Sуstem (LMS), который позволяет проходить обучение в дистанционном или смешанном форматах, – отметил заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко.

На сегодняшний день обучение доступно для руководителей учреждений общего среднего образования по двум программам:

об обучении резерва управленческих кадров в области образования с участием ведущих украинских специалистов и финских экспертов;

«Лидер во мне» – программа для руководителей учебных заведений и ЗПТО, реализованная совместно с «Franklin Covey Education» (США) – ведущей международной образовательной организацией, обучающей 500 лучших компаний мира более чем в 100 странах.

В ближайшее время на платформе Национальная школа управленцев появятся программы от корпорации Intel, курс повышения квалификации для руководителей заведений дошкольного образования и т.д.