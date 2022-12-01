Евросоюз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.

Об этом на пресс-конференции в четверг в Лодзи в рамках двухдневного заседания Совета министров ОБСЕ заявил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

— На этой встрече мы представим предложение о поддержке Украины и ОБСЕ. Я сообщу о выделении дополнительного 1 млн евро на проведение операций по разминированию в Украине в рамках ОБСЕ, – отметил Жозеп Боррель.

Напомним, в Николаеве местный житель и волонтер Максим собственноручно производит миноискатели для Вооруженных сил Украины. Приборы для саперов начал производить в сентябре, по состоянию на 28 ноября уже изготовил десять штук.