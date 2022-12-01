Норвегия планирует оказывать всестороннюю поддержку нашему государству в течение длительного времени.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

— Российский террор продолжается, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине пережить холодную зиму, – сказал Йонас Гар Стере.

Он отметил, что Норвегия примет участие в восстановлении Украины.

— Об этом будет объявлено в следующем году, и это должно длиться много лет. Это историческая попытка, и мы хотим, чтобы многие страны внесли свой вклад, – подчеркнул норвежский премьер.

Напомним, Норвегия предоставит 150 миллионов крон (15,1 миллиона долларов) в поддержку миссии Европейского Союза по военной помощи Украине для обучения украинских солдат.