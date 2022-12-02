В русской армии наблюдается усиление дефицита боеприпасов.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.

Там говорят, что уход России с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским материально-техническим узлам и линиям связи, вероятно, что эта угроза побудила российских логистов перенести узлы поставок, включая железнодорожные пункты перевалки, далее на юг и восток.

По данным разведки, российским подразделениям материально-технического обеспечения нужно будет проводить слишком трудоемкую погрузку и разгрузку с железной дороги на автомобильный транспорт, а движение по дороге в дальнейшем будет уязвимо из-за украинской артиллерии.

— Дефицит боеприпасов в России (что усугубляется этими проблемами материально-технического обеспечения), вероятно, является одним из главных факторов, ныне ограничивающих потенциал России восстановить эффективные широкомасштабные наземные наступательные операции, – говорится в сообщении.

Напомним, семьи российских мобилизованных все больше готовы выходить на протесты против условий, в которых служат родственники.