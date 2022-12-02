В захваченном Мелитополе и на территории района у российских оккупантов почти каждый день что-то взрывается.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

— Рашистам совсем перестало быть комфортно на территории временно оккупированной Запорожской области. На этой неделе почти каждый день у рашистов что-то взрывается, не там они курят как на территории города Мелитополь и района, так и в целом на запорожской линии фронта, - отметил он.

По словам Ивана Федорова, у оккупантов «настоящий ад» в городе Пологи, разрушен штаб в Мирном и школа, где они совершили казармы, в поселке Ясное.

Местные жители рассказали, что войска РФ, вероятно, используют Мелитополь как площадку для атак в Запорожье, добавил он.

Напомним, украинские военные 24 ноября уничтожили российский склад боеприпасов и ранили около 50 солдат во временно захваченном Мелитополе.