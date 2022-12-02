Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, ответственная за усилия по борьбе с дезинформацией в сети, предупредила миллиардера Илона Маска из-за возможной помощи российскому режиму, если Twitter не будет искоренять российскую пропаганду по войне в Украине.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

— Если не предпринимать активных действий против пропаганды, что означает удаление пропагандистских материалов, дезинформации, то вы активно поддерживаете войну, – сказала она.

Это было бы очень сложным и, возможно, опасным начинанием или приключением для Маска, который хочет, чтобы его воспринимали как человека, помогающего Украине, добавила вице-президент Еврокомиссии.

— Если сеть легко используется российской пропагандой, то вы, скорее всего, нарушаете правила санкций, потому что вы можете распространять контент, разработанный находящимися под санкциями СМИ, такими как Russia Today и Sputnik, – отметила Вера Юрова.

Вера Юрова отметила, что Илону Маску, который поклялся вернуть «свободу слова» в Twitter, не стоит недооценивать ЕС и значительные санкции, которые может подвергнуться Twitter, если он не будет соблюдать правила Евросоюза.

— Мне кажется, что господин Маск и, возможно, некоторые другие люди из его окружения недостаточно понимают, что Европа передовая. После многих лет тщательного анализа того, как подходить к цифровой сфере, мы решили регулировать и регулирование должны касаться всех, кто хочет вести бизнес на территории ЕС, – добавила она.

Twitter – единственная платформа, которой пользуется Вера Юрова, несколько лет назад решившая покинуть Facebook компании Meta. Теперь она размышляет, следует ли хранить свою учетную запись после того, как в ее ленте недавно появились такие материалы, как китайская порнография.

Напомним, новый владелец Twitter Илон Маск анонсировал начало разблокировки ранее замороженных аккаунтов соцсети.