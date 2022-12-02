Новость о регистрации Свято-Успенской Киево-Печерской лавры как монастыря в составе ПЦУ не связана с ситуацией вокруг Лавры в целом и не означает, что священников УПЦ (МП) будут откуда-то выселять.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона в пятницу, 2 декабря.

По словам министра, речь идет не о передаче Киево-Печерской лавры, а о регистрации юридического лица в монастыре, которым пользуется ПЦУ и расположен на территории Верхней Лавры. Нижнюю Лавру при Януковиче бессрочно передали в аренду УПЦ.

– Просто меняется название и уточняется адрес. Поскольку регистрация проходила какое-то время, просто так совпало, что эта информация появилась сегодня... Это не имеет никакого отношения к ситуации в Киево-Печерской лавре... В Верхней Лавре расположен еще один монастырь, название которого изменили и сегодня официально зарегистрировали, – сказал он.

Ткаченко добавил, что согласно указу президента есть два месяца на то, чтобы исследовать, как УПЦ использует имущество украинского государства в Нижней Лавре. В течение этих двух месяцев будут приниматься «те или иные решения».

Ранее заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Заря сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

Он напомнил, что в мае 2022 синод ПЦУ принял решение о создании мужского монастыря с названием Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в составе ПЦУ и попросил Кабинет министров выделить один из храмов в верхней части Лавры для богослужений.