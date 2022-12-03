Нижняя палата парламента Германии – Бундестаг – в пятницу приняла законопроект по ускорению процедуры предоставления убежища мигрантам.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DW.

Согласно законопроекту, прожившим в Германии пять лет будет предложена возможность подать заявление на получение долгосрочного вида на жительство – при условии, что они не совершили уголовного преступления.

Однако существуют определенные требования, которым иностранцы должны будут отвечать, если они хотят продлить свое пребывание. Это среди прочего знание немецкого языка, а также доказательства того, что они могут поддерживать свое пребывание финансово, например за счет работы.

Законопроект также имеет целью ускорить процедуру обжалования решения о предоставлении убежища, которая, по данным федерального правительства, продолжается в среднем более двух лет.

Все партии правящей коалиции – социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы – проголосовали за законопроект, всего его поддержал 371 депутат. Пятьдесят семь воздержались, а 226 парламентариев из оппозиции выступили против.

В частности, оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС обвинил правящую коалицию в том, что законопроект способствует мигрантам, годами скрывавшим свое настоящее лицо, в ущерб честным искателям убежища – которых, наоборот, можно будет легко депортировать.

Ранее минимальное время, после которого проживающие в Германии иностранцы могли подавать заявление на натурализацию, составляло восемь лет. Объясняя необходимость его сокращения, министерша внутренних дел Нэнси Фезер говорила, что это станет «стимулом для интеграции».

Смена правил получения резидентства для мигрантов была одной из реформ, которую трехпартийная коалиция Германии обещала провести, придя к власти в декабре 2021 года.