Украинская авиация на протяжении суток, 2 декабря, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения и позициям оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В частности, 8 ударов украинская авиация нанесла по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники, два удара – по позициям зенитных ракетных комплексов, а еще один удар – по взводному опорному пункту.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны противника, два состава боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта оккупантов.

В то же время войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по украинским позициям вдоль линии столкновения; 4 ракетных удара по гражданским объектам Днепра и Запорожья, населенного пункта Заречное Запорожской области и города Константиновка Донецкой области. Также враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позиции украинских войск.

Генштаб подтвердил огненное поражение 1 декабря района сосредоточения живой силы противника вблизи временно оккупированного Каменского в Запорожье. Более 100 россиян были ранены. Кроме того, в тот же день в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.

Также сообщается, что во временно оккупированную Горловку Донецкой области с 30 ноября по 1 декабря доставили в 70 тел погибших оккупантов.

На Лиманском и Бахмутском направлениях неприятель продолжает сосредотачивать главные усилия для пришествия. Обстрелы со всего спектра артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Площадка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опросное в Донецкой области.