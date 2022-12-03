При полном отсутствии электроснабжения в Киеве на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы с безвозмездным проездом. Метро придется приостановить.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, все автобусные парки Киева обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы.

Потому город сможет минимально обеспечить подготовку и выпуск автобусов на маршруты. Также автобусные парки уже оборудованы пунктами обогрева для водителей.

В то же время, движение метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено.

45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны интернет-связи, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы.

Кличко предупредил, что средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла, поэтому посоветовал одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

В то же время станции наземного участка метро не будут использовать для нужд гражданской защиты.