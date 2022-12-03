Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, все автобусные парки Киева обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы.
Потому город сможет минимально обеспечить подготовку и выпуск автобусов на маршруты. Также автобусные парки уже оборудованы пунктами обогрева для водителей.
В то же время, движение метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено.
45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
На станциях подземки будут доступны интернет-связи, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы.
Кличко предупредил, что средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла, поэтому посоветовал одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.
В то же время станции наземного участка метро не будут использовать для нужд гражданской защиты.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, все автобусные парки Киева обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы.
Потому город сможет минимально обеспечить подготовку и выпуск автобусов на маршруты. Также автобусные парки уже оборудованы пунктами обогрева для водителей.
В то же время, движение метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено.
45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
На станциях подземки будут доступны интернет-связи, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы.
Кличко предупредил, что средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла, поэтому посоветовал одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.
В то же время станции наземного участка метро не будут использовать для нужд гражданской защиты.