Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента Владимира Путина «впоследствии» приехать на оккупированные территории Украины.
Об этом пишет ТАСС.
«Путин со временем посетит Донбасс», - сказал Дмитрий Песков.
Кремль не сообщил никаких подробностей или дат.
Также Дмитрий Песков заявил, что в РФ «мобилизация завершена», а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.
Напомним, за время полномасштабной войны РФ потеряла уже около 90 тысяч 90 военных.
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Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента Владимира Путина «впоследствии» приехать на оккупированные территории Украины.
Об этом пишет ТАСС.
«Путин со временем посетит Донбасс», - сказал Дмитрий Песков.
Кремль не сообщил никаких подробностей или дат.
Также Дмитрий Песков заявил, что в РФ «мобилизация завершена», а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.
Напомним, за время полномасштабной войны РФ потеряла уже около 90 тысяч 90 военных.