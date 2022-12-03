Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента Владимира Путина «впоследствии» приехать на оккупированные территории Украины.

Об этом пишет ТАСС.

«Путин со временем посетит Донбасс», - сказал Дмитрий Песков.

Кремль не сообщил никаких подробностей или дат.

Также Дмитрий Песков заявил, что в РФ «мобилизация завершена», а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.

Напомним, за время полномасштабной войны РФ потеряла уже около 90 тысяч 90 военных.