Петр Порошенко в Херсоне встретился с местными активистами ОО «Дело Громад». Во время оккупации украинские патриоты не только помогали жителям города, но и донатили на ВСУ, рассказывает Оксана Погомий.

Об этом пишет пресс-служба «Европейской солидарности».

Петр Порошенко осмотрел помещение, где уже устанавливается оборудование для пекарни. Как известно, Фонд Порошенко и ОО «Дело Громад» купили для херсонцев две печи для выпечки хлеба, необходимое оборудование и мощный генератор.

Сейчас производство нужно обеспечить качественной водой, с которой у Херсона большие проблемы. Здесь оперативно сделают скважину и установят систему очистки воды — объясняет пятый Президент. Пекарню планируют запустить уже через неделю, говорят волонтеры. Половина хлеба предназначена для подразделений ВСУ, вторая половина будет бесплатно раздаваться херсонцам.

– Мы сейчас увидели привязку, расположение. Я принял решение, что мы привезем оборудование и сделаем скважину. Мы поставим систему химводоочистки так же, как мы делали в Николаеве. Генератор мощный – его хватит на насосы, работу химводоочистки и обеспечение мощности для работы пекарни. Надеюсь, мы сможем организовать, чтобы пекарня работала круглосуточно. Половина будет идти на обеспечение жителей Херсона свежим хлебом, потому что сейчас ближайшая точка, откуда в Херсон привозится хлеб — где-то в районе Николаева, — сказал Петр Порошенко.

В пекарню также передадут несколько тонн муки, сахара и дрожжей.

Оксана Погомий поблагодарила «Дела Громад» и Петра Порошенко за поддержку херсонцев.

— Мы все ожидали нашего увольнения. Сейчас тоже тяжело: нас уволили, но город стал фронтовым. Вы нам не просто плечо подставили. Потому что весь бизнес практически уехал из Херсона, и то, что здесь будет пекарня, это очень круто. Тем более что хлеб будет сейчас бесплатным для людей. Это очень важно. У меня есть еще одна мечта. Я хочу, чтобы у нас в городе был такой украинский духовный культурный центр, как был в Мариуполе. Я была как раз прошлым летом, и он здесь будет. Мы все сделаем для этого, – сказала активистка.

Напомним, ранее Петр Порошенко приехал в десантники на Донбасс.