Петр Порошенко поздравил защитников и защитниц Украины, находясь в 79 десантно-штурмовой бригаде на Донбассе.

В эфире «Суспільного» пятый президент сказал, что Вооруженные Силы Украины имеют абсолютную, беспрецедентную поддержку всего общества, объединившегося для победы над агрессором, сообщили в пресс- службе политика.

— Ничего важнее украинской армии для украинцев не существует. Они – наши защитники, они – лучшие дипломаты. И сегодня украинский народ полностью поддерживает армию, делает для нее все возможное, — подчеркнул Петр Порошенко.

Как известно, два месяца назад Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО «Справа Громад» купили и передали десантникам 11 итальянских бронемашин MLS Shield. А сегодня в войска передают британские грузовики, рации, генераторы, теплую форму и печки-буржуйки.

— Мы сегодня встречаем этот день в Донбассе, на восточном фронте вместе с одной из десантных бригад. «Шилды» наши находятся в надежных руках, получили боевое крещение и помогают освобождать украинскую землю. Мы приехали не с пустыми руками. Для врага грядущая зима должна стать адской. А для Вооруженных Сил Украины должно быть тепло. И поэтому приехавшие грузовики DAF привезли спальники, зимнюю форму, флисовые кофты, привезли печки, генераторы. Все украинцы без исключения делают все возможное для того, чтобы поддержать армию, отмечает Петр Порошенко.

— Крылья вырастают, когда я вижу настроение наших украинских воинов. Они очень благодарили за «Шилды», которые мы с вами собрали, доставили, они подтверждают, что это действительно уникальные машины, просят еще. Мы сегодня уже рассуждаем, какую бронетехнику доставить нашим воинам, — сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что в сотрудничестве победа будет обязательно за Украиной.

— Как только здесь в небе были наши украинские самолеты. А в самолетах есть система определения «свой-чужой». День защитников и защитниц Украины 14 октября является системой идентификации для украинцев – свой или чужой. Чужой, если отмечает имперский праздник врага, праздник агрессора 23 февраля. Настоящие украинцы по всему миру друг друга поздравляют 14 октября. Сегодня этот праздник всенародный. Сине-желтое. Наше, – резюмирует пятый президент.

Напомним, что Петр Порошенко сообщил о закупке для нужд ВСУ партии бронемашин Spartan. Пятый Президент в Великобритании побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена в Украину.