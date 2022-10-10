Петр Порошенко сообщил о закупке для нужд ВСУ партии бронемашин Spartan. Пятый Президент в Великобритании побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

— Это боевая машина, называется Spartan. Они выполняют разведывательную, дозорную и боевую функцию. На сегодняшний день мы вместе покупаем и направляем для контрнаступления в Украину эту бронированную технику, – рассказал Петр Порошенко.

Он отметил, что во время поездок на восток и юг военные очень советовали ему посмотреть в сторону машин Spartan, несколько десятков которых уже поставили Украину из Соединенного Королевства.

— Приехав в Британию, мы договорились с Министерством обороны, чтобы они показали нам эту технику. И если она готова, мы оформим ее для наших Вооруженных Сил. Эта техника находится в идеальном состоянии. Все эти машины одного типа, но заточены под разные функции. Одна предназначена для штурма и разведки, другая для перевозки раненых. Но их объединяет броня, защищающая от обломков и смерти, не только сохраняющая жизнь наших воинов, но и давящая русскую. Эта техника быстрая, гусеничная, может проезжать окопы до 2 метров в ширину, переезжать препятствия и погружаться в воду до 1 метра, – отмечает пятый Президент.

Шесть таких машин уже приобретено, и они готовы к отправке в Украину. Еще в восьми нужно заменить аккумуляторы и подготовить для отправки в штурмовой батальон.

— Эти шесть Spartan на днях отправятся через Польшу в Украину. Так что скоро наши Вооруженные Силы получат такие бронемашины, – говорит Петр Порошенко.

Петр Порошенко поблагодарил всех украинцев, которые помогли собрать часть средств на эту бронетехнику.

— Мы вместе с вами спасли броней не одну жизнь и каждая ваша и моя гривна уже сыграла огромную роль в контрнаступлении. И сыграет еще. До конца. К победе. Ко всем освобожденным территориям нашей страны, – обратился Петр Порошенко к украинцам, которые помогают армии.

Spartan принадлежит к семейству боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три – члены экипажа. Может преодолевать водные помехи.