Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, по ее представлению попавших под санкции СНБО и утвержденных Президентом Владимиром Зеленским.
В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией, сообщает пресс- служба ведомства.
В частности, это:
Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.
Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:
Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.
Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что 2 декабря был сделан «весомый шаг для возвращения украинской молитвы» в Киево-Печерскую Лавру.
2 декабря из сообщения ВТО стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины. В то же время, министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП в ПЦУ.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, по ее представлению попавших под санкции СНБО и утвержденных Президентом Владимиром Зеленским.
В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией, сообщает пресс- служба ведомства.
В частности, это:
Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.
Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:
Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.
Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что 2 декабря был сделан «весомый шаг для возвращения украинской молитвы» в Киево-Печерскую Лавру.
2 декабря из сообщения ВТО стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины. В то же время, министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП в ПЦУ.