Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что 2 декабря был сделан «весомый шаг для возвращения украинской молитвы» в Киево-Печерскую Лавру.

Об этом он написал в Facebook.

2 декабря из сообщения ВТО стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины. В то же время, министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП в ПЦУ.

На событие отреагировал предстоятель ВТО.

«Мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу Поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню — Печерскую Лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решениях. Кто-то возмущается, потому что хочет, чтобы все уже было решено. Но не стоит умалять значение того, что произошло — сегодня Украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она — как новорожденный младенец», — отметил он.

Епифаний добавил, что Украина пройдет этот путь, и в Лавре зазвучит украинская молитва.

«Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке — за победу, за справедливый мир, за изгнание русских агрессоров и за добро для Украины», — отметил он.

Ранее министр культуры пояснил, что новость о регистрации Свято-Успенской Киево-Печерской лавры как монастыря в составе ВТО не связана с ситуацией вокруг Лавры в целом и не означает, что священников УПЦ (МП) будут откуда-то выселяться.