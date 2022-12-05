За 4 декабря русская армия потеряла убитыми еще 540 солдат. В общей сложности за 285 дней вторжения россияне недосчитались 91 690 оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери оккупантов в технике:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
За 4 декабря русская армия потеряла убитыми еще 540 солдат. В общей сложности за 285 дней вторжения россияне недосчитались 91 690 оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери оккупантов в технике:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.