За 4 декабря русская армия потеряла убитыми еще 540 солдат. В общей сложности за 285 дней вторжения россияне недосчитались 91 690 оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери оккупантов в технике:

2 924 танка (+2);

5 900 боевых бронированных машин (+8);

1914 артиллерийских систем (+6);

395 единиц РСЗО;

211 средств ПВО (+1);

281 самолет;

264 вертолета (+1);

1582 БпЛА оперативно-тактического уровня (+9);

531 крылатая ракета;

16 кораблей/катеров;

4 497 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8);

163 единицы специальной техники.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.