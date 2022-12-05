За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.
Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.
Напомним, в воскресенье, 4 декабря, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.
Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.
Напомним, в воскресенье, 4 декабря, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52.